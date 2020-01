Stiri pe aceeasi tema

- Stimați cetațeni, așa cum am anunțat, maine va incepe activitatea noua companie de transport al carei acționar unic este municipiul Turda. Este important sa știți ca de maine, se vor modifica... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Societatea de Transport Public Timișoara a decis ca și in acest an, in preajma Craciunului, sa le faca o surpriza prichindeilor. Astfel, incepand cu data de 16 decembrie și pana in 26 decembrie, pe strazile Timișoarei va circula din nou „Tramvaiul lui Moș Craciun”. Calatoria este gratuita, iar tramvaiul…

- Anunț important pentru persoanele care circula cu mijloacele de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca traseele mai multor linii de transport local vor suferi modificari, in data de 16 decembrie, intre orele 19.30 – 20.00, din cauza evenimentelor dedicate implinirii…

- Anunț important pentru persoanele care circula cu mijloacele de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca, incepand de sambata, din cauza scaderii temperaturii și a vremii nefavorabile, transportul public și de agrement cu vaporașe, biciclete și trotinete va fi suspendat,…

- Unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzica din lume, UNTOLD își deschide porțile tarâmului magic, în anul 2020, în perioada 30 iulie-2 august. La cea de-a cincea ediție peste 375.000 de participanți veniți din întreaga lume au trecut pragul festivalului UNTOLD,…

- Societatea de Transport Public Timișoara a informat, astazi, ca mai multe mijloace de transport in comun sufera modificari de trasee ca urmare a inchiderii circulației pe mai multe strazi din centrul orașului pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare. Astfel, potrivit STPT, de astazi și pana joi:…

- Anunț important pentru persoanele care se plimba cu vaporașele pe Bega. Societatea de Transport Public Timișoara a informat ca, incepand de astazi, transportul public și de agrement pe canalul Bega va circula dupa programul de iarna. Prin urmare, prima cursa, cu plecare de la statia Sfanta Maria spre…

- Anunț important pentru persoanele care circula cu mijloacele de transport in comun. Societatea de Transport Public Timișoara a informat ca traseele a doua linii expres și a unui troleibuz vor fi modificate, ca urmare a organizarii evenimentului sportiv „Timișoara City Maraton”. Acțiunea are loc duminica,…