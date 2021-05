Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 16 ani in care a condus Germania, dupa patru mandate de cancelar federal, o succesiune de crize europene si incercari diplomatice, Angela Merkel mai are o singura ambitie: sa nu intre in istorie ca "lenesa", informeaza joi AFP, potrivit Agerpres. Cancelarul federal german, care se va…

- Cancelarul german Angela Merkel sprijina apelurile pentru un lockdown dur și pe termen scurt in Germania, pentru a reduce raspandirea coronavirusului. Asta, deoarece rata de infectare e mult prea mare, potrivit unei purtatoare de cuvant a guvernului german, conform Reuters .Germania lupta sa țina sub…

- Majoritatea magazinelor vor fi inchise si serviciile religioase anulate in weekendul de Pastele catolic si protestant, intre 1 si 5 aprilie, in cadrul unei perioade de restrictii inasprite pentru a opri cresterea numarului infectii cu COVID-19, a anuntat marti cancelarul german, Angela Merkel, noteaza…

- Dupa mai mult de noua ore de negocieri dure, cancelarul si liderii celor 16 landuri federale ale tarii au ajuns la un acord asupra unui calendar pentru relaxarea masurilor de izolare partiala in vigoare de la sfarsitul anului trecut.Dispozitivului anti-COVID-19 mai este in prezent acceptat numai de…

- Guvernul german nu se mai poate baza pe sustinerea publicului in ce priveste masurile stricte antipandemie, dupa doua luni si jumatate de lockdown total, releva un sondaj comandat de dpa facut public luni. Doar 26% dintre cei chestionati de YouGov au afirmat ca sustin continuarea actualelor masuri ce…