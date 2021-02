Majorarea pensiilor este amânată din 2021 pentru 2023 și 2024. OUG a fost adoptată Astfel, fața de legea pensiilor aflata in vigoare, care prevedea ca la 1 septembrie 2021 punctul de pensie sa fie de 1875 de lei, ordonanța de urgența adoptata miercuri spune ca punctul de pensie va fi egal cu aceasta suma incepand cu 1 septembrie 2023. De astazi se pot face programari pentru vaccinul AstraZeneca. Grupa de varsta: 18 – 55 de ani Totodata, ordonanța guvernului cuprinde și urmatoarele prevederi: In anul 2022 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu rata medie anuala a inflatiei, la care se adauga cel mult 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

