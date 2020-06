Maine va fi sedinta Consiliului Judetean Constanta. 23 de proiecte pe ordinea de zi. Cine sunt initiatorii

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat, joi, incepand cu ora 11.00, ședinta ordinara a Consiliului General al Municipiului București, pe ordinea de zi figurand peste 60 de proiecte.Citește și: Impozitarea pensiilor speciale a fost adoptata de Parlament: cum se va aplica…

- Dupa o pauza de cateva saptamani, Parlamentul revine la in ședința. Pe ordinea de zi sunt 30 de subiecte, printre care noi modificari in componența unor Comisii Parlamentare, dar și Legea ONG-urilor, care urmeaza sa fie aprobat in lectura a doua.

- Consiliul Judetean Constanta, convocat in sedinta ordinara, in sistem videoconferinta. 27 de proiecte,Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara astazi, de la ora 13,00, sedinta ce se va desfasura in sistem videoconferinta, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi: Proiect de hotarare…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 29 mai 2020, ora 13,00, sedinta ce se va desfasura in sistem videoconferinta, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi: Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a unui mandat de consilier judetean, ca urmare…

- Proiectul de act normativ inclus pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 18 mai 2020 este urmatorul:Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara.I. PROIECTE DE HOTARARI1. PROIECT DE HOTARARE privind declararea starii de alerta si masurile…

- Dispoziția nr. 903 Din 24 aprilie 2020 privind convocarea Ședinței ordinare a Consiliului local municipal Targu Mureș din data de 30 aprilie 2020 Primarul Municipiului Targu Mureș, Avand in vedere prevederile articolului 133, alineatul (2), articolului 134, alineatul (1) litera a), alineatul (2), alineatul…

- Consiliului Judetean Constanta se intruneste in sedinta ordinara pentru data de 30 aprilie 2020, ora 13,00, in sistem videoconferinta, cu urmatorul proiect al Ordinii de zi:1. Proiect de hotarare privind aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Judetean Constanta desfasurate la datele:…