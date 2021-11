Mâine se aprinde prima lumânare de Advent Potrivit tradiției, așteptarea Craciunului in mai multe credințe ale comunitații maghiare incepe cu aprinderea primei lumanari din coronițele de brad atent impodobite, denumite coronițe de Advent. De altfel, tot mai mulți romani au preluat aceasta tradiție de Sarbatori. Cu aceasta ocazie, pentru prima oara la Targu Mureș va fi realizata o coronița de Advent gigant, […] Articolul Maine se aprinde... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

