Vrei sa fii parte la o inca o zi cu mai puține emisii de CO2 in București? Ai ocazia sa o faci maine, 24 septembrie, la Marșul mașinilor eco friendly, ajuns la a 5-a editie și la We Bike Romania, marș al bicicletelor și trotinetelor, ajuns la ediția a 3-a. Evenimentul incepe de la ora 10.00 in parcarea Bibliotecii Naționale a Romaniei.

Participanții pot testa o mașina electrica sau hibrid sau pot sa se alature marșurilor cu propriile mașini eco friendly. Pot merge cu bicicleta și trotineta electrica sau se pot delecta, in parcare, cu carturile electrice. Daca nu ai bicicleta sau trotineta,…