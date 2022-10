Mâine debutează Festivalul „Hora celor 7 coline”. Iată programul! Festivalul „Hora celor 7 coline" revine la Iasi cu cea de-a IV-a editie. In perioada 29-31 octombrie, in sala Gaudeamus a Casei de Cultura a Studentilor (CSS) din Iasi se vor desfasura momente artistice reprezentative pentru fiecare zona a tarii. Pe scena vor urca tineri solisti si dansatori din diverse orase ale tarii. Sambata, 29 octombrie, incepand cu ora 18:30, vor urca pe scena Ansamblul Folcloric „Sarba cu naframa" din Harlau, Ansamblul Folcloric „Bucovina Mica" din Tatarusi sI Ansamblul Folcloric „Plaiuri Cotnarene" din Cotnari. Duminica, 30 octombrie, tot de la ora 18:30, vor fi prezenti… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

