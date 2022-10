O companie din Italia a recreat și modernizat ușor Alfa Romeo 33 Stradale, o mașina sport emblematica a anilor 1960, la comanda unui colecționar. Fondata in 2014, Maniffatura Automobili Torino(MAT) produce astazi unele dintre cele mai exclusiviste supercaruri de pe planeta. Inginerul Paolo Garella, care a lucrat mai bine de 20 de ani in studioul […] The post Maiestrie italiana. Se intoarce o legenda: Alfa Romeo Stradale first appeared on Ziarul National .