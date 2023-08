'Măicuța' care lua mințile oamenilor cu probleme în dragoste: a promis ajutor și a păcălit o persoană cu 30.000 de euro Politistii au efectuat o perchezitie intr-un caz de inselaciune, dupa ce o femeie a dat o suma mare de bani unei tinere care pretindea ca e maicuta si ii promitea ajutor in dragoste pentru fiica sa, informeaza, joi, IPJ Dambovita, informeaza Agerpres.Ce zice Poliția "In urma perchezitiei, politistii au descoperit si indisponibilizat bijuterii, telefoane mobile, 3.000 de euro si mai multe inscrisuri. Din investigatiile efectuate s-a stabilit faptul ca, in perioada aprilie - august a.c., femeia, de 26 de ani, ar fi pretins ca este maicuta si ar fi inselat persoana vatamata, o femeie de 49 de ani,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au facut o perchezitie intr-un caz de inselaciune, dupa ce o femeie a dat o suma mare de bani unei tinere care pretindea ca e maicuta si ii promitea ajutor in dragoste pentru fiica sa, potrivit IPJ Dambovita.

- Poliția din Sussex, Marea Britanie, a investigat o casa dupa ce un vecin a sunat și a spus ca o femeie striga dupa ajutor, insa in urma intervenției polițiștii au descoperit ca zgomotele erau produse de un papagal.

- „In jurul orei 7,50, un apel prin 112 anunța faptul ca o persoana se afla in apa raului Argeș. Persoana era aproape acoperita de apa și, probabil, in incapacitate de a se mișca. Imediat, echipaje de la Politia Naționala și Politia Locala, au ajuns in zona respectiva. Un polițist local din cadrul Biroului…

- O femeie din judetul Mures a reclamat la Politie ca a fost inselata cu 10.000 de euro, dupa ce a fost contactata de o persoana care s-a recomandat drept cadru medical si care i-a spus ca fiica sa a avut un accident si trebuie dusa de urgenta la spital cu elicopterul. Este al doilea astfel de caz inregistrat…

- O femeie din judetul Mures a reclamat la Politie ca a fost inselata cu 10.000 de euro, dupa ce a fost contactata de o persoana care s-a recomandat drept cadru medical si care i-a spus ca fiica sa a avut un accident si trebuie dusa de urgenta la spital cu elicopterul. Este al doilea astfel de caz inregistrat…

- Un barbat in varsta de 40 de ani si un tanar de 14 ani din judetul Dambovita sunt cercetati dupa ce ar fi furat de la un batran pentru care prestau diverse munci suma de 15.000 de lei. Batranul pastra banii intr-o soba, de unde cei doi i-au luat, Politia reusind sa recupereze 12.000 de lei din suma…

- Un vehicul militar a fost implicat, sambata dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs pe Centura Capitalei, la intersectie cu A2. In urma accidentului, o persoana a fost ranita, fiind transportata la un spital din Bucuresti, informeaza News.ro.Accidentul a avut loc sambata in jurul orei 15:27 pe DNCB,…

- Momente cumplite, marți dupa-amiaza, pentru o femeie, in varsta de 53 de ani, din satul Fierbinți, comuna Șelaru! Aceasta a ajuns la spital cu mai multe rani suferite dupa ce a cazut dintr-o caruța, pe drumul comunal 503 – Fierbinți. Femeia a cazut din atelajul hipo dupa ce s-ar fi dezechilibrat. Polițiștii…