- Vizita in Romania a cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, care urmeaza sa aiba o intalnire cu președinții Romaniei și Republicii Moldova, Klaus Iohannis și Maia Sandu, reprezinta un semnal al unitatii Europei, a declarat ambasadorul Germaniei in Romania, Peer Gebauer. „Vizita cancelarului federal Olaf…

- Președinții Romaniei și Republicii Moldova, Klaus Iohannis și Maia Sandu, se intalnesc, la București, cu cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Vizita in Romania a cancelarului Germaniei și reuniunea trilaterala Romania – Republica Moldova – Germania se desfașoara pe parcursul zilei de 3 aprilie 2023, a…

- Igor Grosu, șeful Legislativului moldovean, susține ca țara sa a asistat la o noua tentativa de destabilizare in vederea schimbarii puterii de la Chișinau și punerea Republicii Moldova la dispoziția Rusiei care vrea sa o foloseasca in razboiul contra Ucrainei.

- Rusia a cerut Republicii Moldova sa puna capat "retoricii confruntationale antiruse", dupa adoptarea de catre Parlamentul de la Chisinau a unei declaratii care denunta operatiunea rusa din Ucraina, relateaza AFP.

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a MAE rus, a facut cateva declarații potrivit carora Rusia nu se asteapta ca noul guvern de la Chisinau sa-si schimbe „retorica antirusa” si considera ca sustinatorii occidentali ai actualei conduceri a Republicii Moldova duc tara „cu incredere” pe calea Ucrainei.

- Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki crede ca exista o neincredere tot mai mare in Germania din cauza politicii guvernului de la Berlin fata de Ucraina, relateaza joi DPA și Agerpres. ”As spune ca in urma cu un an multe tari aveau multa incredere in Germania”, a declarat Morawiecki pentru ziarul…

- Miercuri, 25 ianuarie, Guvernul german a anuntat ca va livra Ucrainei tancurile sale Leopard 2, depasind indoielile cu privire la trimiterea acestui armament greu despre care Kievul spune ca este crucial pentru a face fata invaziei ruse si pe care Moscova il considera o provocare inutila, relateaza…

- „Intregul sistem global a fost dezechilibrat prin crize suprapuse in plan economic, energetic și alimentar.Anul 2022 a fost și un an al curajului in fața invaziei ruse, un an al apararii democrației și al principiilor suverane, un an al unitații de acțiune și al solidaritații.Valorile noastre democratice…