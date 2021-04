Stiri pe aceeasi tema

- Pe rețelele sociale a inceput sa circule, luni, un set de fotografii cu Raed Arafat surprins aparent intr-un magazin cu o plasa de cumparaturi și fara a purta masca pe fața. Cei care au postat imaginea susțin ca șeful DSU nu respecta regulile de protecție sanitara și ca fotografiile sunt recente. In…

- Comerțul online cu piese auto inregistreaza o creștere accelerata in ultima perioada, trend-ul fiind vizibil și in analiza facuta de Autovit.ro in acesta categorie, din 2019 pana in prezent. Practic spus, este o consecința naturala a dezvoltarii comerțului cu autovehicule.In Romania, anul trecut s-au…

- Odata cu limitarea orelor in care putem circula oriunde, s-a redus și programul magazinelor și al celor care ofera servicii, altele decat cele medicale. Totul se aplica de duminica in localitațile cu o rata a incidenței mai mare de 4, dar nu in toate zilele.

- Radu Ciornei, medic-cercetator in microbiologie, imunologie și genetica moleculara, dar și deputat USR-PLUS, crede ca ar trebui sa renunțam la purtarea maștii in aer liber incepand din luna mai, daca temperaturile cresc la peste 20 grade. Probabilitatea de a ne infecta este foarte mica atunci cand suntem…

- Unul din cinci consumatori la nivel mondial a facut zilnic cumparaturi online in timpul pandemiei, peste jumatate au cumparat de la mai multi comercianti pentru acoperirea nevoilor si un procent similar afirma ca ar plati mai mult pentru produse mai sanatoase si fabricate local,

- Cu toții suntem obișnuiți sa fim bombardați de reclame la diferite produse sau servicii in fiecare minut pe care il petrecem online sau in fața televizorului. Chiar daca sunt repetitive și de cele mai multe ori enervante pentru marea majoritate a persoanelor, reclamele sunt o modalitate pentru cei ce…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Cehia și Austria au reacționat cu iritare la gestul Berlinului de a impune controale severe la frontierele cu cele doua țari vecine, catalogandu-l drept ”provocare” și au avertizat ca am putea asista la o perturbare grava a lanțurilor de aprovizionare. Ingrijorata…

- Cora Romania, parte a grupului franco-belgian Louis Delhaize, introduce pe piața un concept nou, magazinele Cora Urban, care imbina proximitatea cu online-ul, oferind acces la peste 40.000 de produse din cora.ro și peste 1.000 de produse la raft. Primul magazin cora Urban, cu o suprafața de 100 mp,…