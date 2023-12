Stiri pe aceeasi tema

- Un moldovean stabilit in Federația Rusa a postat un filmuleț in rețelele sociale, in care arata rafturile unui magazin cu producție alcoolica din orașul Petropavlovsk-Kamceatski, care sint pline de sticle cu bauturi din mai multe țari, dar nu și din Republica Moldova. Barbatul spune ca este regretabila…

- Portalul specializat in demontarea dezinformarilor, Veridica, scrie un articol despre un fake reluat recent la Tiraspol și raspandit de presa de la Moscova, precum ca președinta Maia Sandu pregatește Republica Moldova de razboi cu Federația Rusa. Narațiunile false propagate de presa din regiunea…

- Embargoul impus de Rusia fructelor și legumelor din Republica Moldova nu este o noutate și reprezinta un joc politic al Moscovei. Opinia aparține președintelui Asociației Producatorilor și Exportatorilor de Fructe „Moldova-Fruct”, Vitalie Gorincioi, potrivit caruia producatorii de fructe din Republica…

- Un barbat originar din Grigoriopol, dat in cautare internaționala și interstatala pentru omor și șantaj, acum 19 ani, a fost reținut in Federația Rusa și extradat in Republica Moldova.

- Chisinaul nu ia lectii de democratie de la Kremlin, a subliniat Maia Sandu intr-un interviu pentru Jurnalul TV, dupa ce Rusia a criticat Republica Moldova pentru blocarea a 31 de portaluri web, inclusiv 21 controlate de Federatia Rusa, și suspendaareaa a sase posturi TV.

- Hackeri necunoscuți au atacat luni seara site-urile unor instituții de stat și instituții media independente din Moldova. In urma atacului, site-urile web ale furnizorilor moldoveni de energie electrica Moldelectrica, Premier Energy, FEE-Nord, ANRE și RED-Nord, precum și portalurile Ziarul de Garda,…

- Hackeri necunoscuți au atacat luni seara site-urile unor instituții de stat și instituții media independente din Moldova. In urma atacului, site-urile web ale furnizorilor moldoveni de energie electrica Moldelectrica, Premier Energy, FEE-Nord, ANRE și RED-Nord, precum și portalurile Ziarul de Garda,…

- Republica Moldova nu va fi lasata singura, in cazul in care ar fi atacata de Federatia Rusa, a asigurat, luni seara, adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, intr-un interviu la ProTV Chisinau, conform news.ro.El a explicat insa ca nefacand parte din NATO, in cazul Republicii Modova…