Pola Zilei: De ce nu vin Fuego și Hrușcă să colinde la Arad?

Dincolo de toate, din câte se pare, cea mai grea lovitură a sfârșitului de an pentru arădeni nu se referă la trotuare, târguri de Crăciun... The post Pola Zilei: De ce nu vin Fuego și Hrușcă să colinde la Arad? appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad . [citeste mai departe]