- Analizatoare automate ale gazelor și electroliților in sange urmeaza a fi livrate la 58 de instituții spitalicești raionale, republicane și municipale. Dispozitivele de ultima generație, 75 la numar, au fost distribuite astazi, in cadrul solemnitații desfașurate la Spitalul Clinic Balți, cu participarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca sprijinul pentru Republica Moldova va continua, cu atat mai mult cu cat aceasta tara este supusa unor presiuni hibride sistematice, inclusiv unor tentative de subminare a ordinii constitutionale. „Am transmis doamnei presedinte Sandu un mesaj clar: vom…

- Aflat intr-o vizita oficiala la Chișinau, presedintele Camerei Deputatilor a declarat ca reintroducerea limbii romane ca limba oficiala in Republica Moldova reprezinta „un act de curaj necesar”, iar a vorbi romanește inseamna a adopta valorile europene, transmite Agerpres. „Stiu ca inca sunt voci care…

- "Republica Moldova se bucura de un capital de simpatie fara precedent la nivel european si international. Acesta trebuie sa fie in continuare fructificat pentru a construi o Republica Moldova mai sigura, mai prospera si mai europeana. Trebuie de asemenea valorificat pentru a transforma Republica Moldova…

- Exista banuiala ca Moscova finanțeaza demonstrațiile organizate de gruparile pro-ruse de la Chișinau. In timp ce protestatarii cer inlaturarea președintelui Maia Sandu, mulți alții se tem ca țara lor va suferi aceeași soarta ca Ucraina. In estul Republicii Moldova, in regiunea separatista Transnistria,…

- Grecia a fost intotdeauna in favoarea aproprierii Republicii Moldova de Uniunea Europeana și a susținut fara rezerve acordarea statutului de țara-candidata pentru aderare la UE, fiind disponibila sa ajute autoritațile de la Chișinau in parcursul european și in crearea unui viitor democratic, prosper…

- Ministra Afacerilor Interne (MAI), Ana Revenco, face parte din delegația Republicii Moldova condusa de șefa statului Maia Sandu, care participa in perioada 17-19 februarie curent la cea de-a 59-a Conferința de Securitate de la Munchen, Germania. Astfel, pe parcursul celor trei zile de activitate ale…

- Secretarul Consiliului Național de Aparare al Ucrainei, Oleksiy Danilov, a declarat ca mai mulți ceceni care au luptat impotriva Ucrainei, sunt prezenți acum ca „salvatori” in Turcia și s-ar putea sa se regaseasca cu o sarcina in Moldova. Danilov a amintit pentru publicația Evropenska Pravda ca serviciile…