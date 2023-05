Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Vladimir Putin le-a transmis rușilor ca lumea se afla intr-un moment cheie de cotitura și ca sunt angajați intr-o lupta patriotica pentru viitorul țarii lor, in timp ce țara a marcat aniversarea victoriei asupra Germaniei naziste in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Intr-un discurs de 10…

- Dmitri Medvedev, actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a lansat un atac la adresa autoritatilor de la Chisinau ca urmare a declaratiei prim-ministrului moldovean Dorin Recean, conform careia mai multi oficiali rusi, inclusiv actualul presedinte rus Vladimir Putin, ar avea interdictie…

- Zelenski spune ca a avut o convorbire telefonica „lunga și semnificativa” cu Xi Jinping din China, primul lor contact de la inceputul razboiului din Rusia, transmite BBC. El a declarat pe Twitter ca este convins ca aceasta convorbire, impreuna cu numirea unui ambasador la Beijing, va „da un impuls puternic…

- Liderul Chinei comuniste, Xi Jinping, aflat intr-o relație cordiala cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a dat un telefon președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski. Convorbirea dintre președinții Chinei și Ucrainei a avut loc in ziua de 26 aprilie 2023. Analiștii occidentali estimeaza ca Xi a…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a discutat, luni, cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, despre situatia din Ucraina si din Republica Moldova, precum si despre subiectul aderarii tarii noastre la Schengen. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul unei cine de lucru a premierului…

- Dmitri Medvedev, obișnuit sa faca declarații belicoase, spune ca orice incercare de arestare a lui Putin, poe baza mandatului Curții Penale Internaționale, ar fi o declarație de razboi. Fostul presedinte rus acum vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a comentat astfel cuvintele…

- Procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, a anuntat ca se pregateste deschiderea la Kiev a unui birou al Curtii Penale Internationale (CPI), in contextul in care autoritatile ucrainene urmaresc sa infiinteze un tribunal special care sa puna sub acuzare liderii rusi.CPI investigheaza posibile crime…

