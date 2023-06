Stiri pe aceeasi tema

- „E un cerc vicios aici, pentru ca daca n-o sa avem instituții puternice, ca sa poata propune și implementa soluții bune, atunci n-o sa avem niciodata rezolvarea salariilor in alte domenii, pensii ș.a.m.d.”. Astfel a comentat șefa statului, Maia Sandu, creșterea salariilor miniștrilor. Potrivit președintei,…

- Maia Sandu, Președintele Republicii Moldova, a declarat ca „guvernarea de la Chisinau nu se mai umileste, ca in trecut, in fata Kremlinului.” Guvernarea de la Chisinau nu se mai umileste, ca in trecut, in fata Kremlinului, dar apara interesele cetatenilor Republicii Moldova si spune lucrurilor pe nume,…

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, se afla in vizita la Chișinau. Aceasta a anunțat un nou pachet de sprijin pentru Moldova destinat sa o aduca mai aproape de UE, dar și sa faca fața razboiului de la granița. Președinta CE a anunțat mai multe “inițiative concrete”, printre care regasim…

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a recurs la jigniri la adresa președintei Maia Sandu și premierului Dorin Recean, dupa ce șeful Guvernului de la Chișinau a spus ca Vladimir Putin și alți oficiali ruși sunt interziși pe teritoriul Republicii Moldova. „O creatura misterioasa pe nume Recean…

- Rusia nu renunta la ideea preluarii puterii in Republica Moldova si actioneaza prin diferite mijloace ale razboiului hibrid pentru a-si instala la Chisinau o guvernare prorusa obedienta, a declarat presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, in cadrul emisiunii "Puncte de Reflectie' de la Vocea Basarabiei,…

- Mandatul contingentului rus de mentinere a pacii din Transnistria isi pastreaza „pe deplin actualitatea”, iar Moscova este responsabila pentru cetațenii ruși din stanga Nistrului, a declarat, marți, ministrul rus de externe Serghei Lavrov pentru agentia rusa de presa TASS, citata de Agerpres . „In Transnistria…

- Kremlinul a declarat joi ca regreta ''prejudecatile nejustificate'' ale Republicii Moldova la adresa Moscovei si ca Rusia ramane deschisa bunelor relatii, transmite Reuters. Republica Moldova s-a aflat in centrul atentiei de la declansarea invaziei ruse in Ucraina, existand temeri ca aceasta mica tara,…

- Ministrul Energiei din Republica Moldova vine cu informații noi referitoare la livrarea gazului rusesc, care de ceva timp, nu mai exista. Din acest motiv, țara nu mai este dispusa sa accepte „șantajul” impus de Gazprom din cauza dificultaților de plata a livrarilor. Afla la ce metode a recurs Vladimir…