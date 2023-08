Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat sedinta Consiliului Suprem de Securitate „pentru a fi discutate si evaluate capacitatile de asigurare energetica in sezonul de incalzire 2023 – 2024”, a comunicat institutia prezidentiala. Potrivit , Guvernul de la Chisinau a aprobat, recent, un Plan de actiuni de pregatire pentru sezonul de incalzire 2023-2024 care ia in calcul trei posibile scenarii. Conform primului scenariu, compania rusa Gazprom va elimina restrictiile de furnizare a gazelor naturale. In acest caz, Moldova va cumpara tot volumul de gaze naturale necesar tarii de la Gazprom.…