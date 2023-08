Stiri pe aceeasi tema

- Deși au trecut trei saptamini de la investirea Evgheniei Guțul in funcția de bașcan al Gagauziei și decretul privind desemnarea acesteia in calitate de membru al Cabinetului de miniștri nu a fost inca semnat, președinta țarii Maia Sandu da asigurari ca va ține cont de prevederile legale. Noul bașcan…

- Miting in centrul orașului Comrat. Locuitori ai Gagauziei le cer deputaților Adunarii Populare sa aprobe noua componența a Comitetului Executiv al Autonomiei, prezentata cu o zi inainte de bașcana Evghenia Guțul.

- Evghenia Guțul a efectuat primele intrevederi in calitate de bașcan al Gagauziei. Guvernatoarea autonomiei a avut o serie de intilniri de lucru de familiarizare cu personalul din departamentele Consiliului Executiv. Informațiile au fost raportate intr-un comunicat publicat, pe 22 iulie, de Partidul…

- Acuzat de Guvernul de la Chișinau ca pune in pericol independența statului, Partidul Șor a fost scos luni in afara legii, printr-o hotarare a Curții Constituționala a Republicii Moldova, citata de Ziarul de Garda. „Se declara neconstituțional Partidul Politic Șor. De la data pronunțarii prezentei hotarari,…

- Autoritatile moldovenesti sunt obligate sa respecte alegerea locuitorilor din regiunea autonoma gagauza, care au spus un „nu" univoc ideii de rupere a legaturilor cu Rusia, a declarat miercuri purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, in conditiile in care autoritatile centrale…

- Adunarea Populara a Gagauziei (APG), intrunita aseara, 17 mai, in ședința extraordinara, a aprobat recunoașterea rezultatelor alegerilor pentru funcția de Bașcan inainte ca acestea sa fie validate de Curtea de Apel de la Comrat, scrie Radio Chișinau. Potrivit portalului nokta.md, unii deputați locali…

- Bașcanul in exercițiu Irina Vlah a comentat perchezițiile care se desfașoara in aceste momente la Judecatoria Comrat, in dosarul de corupere al alegatorilor din autonomie de catre Partidul „ȘOR”, candidata caruia a ciștigat scrutinul pentru funcția de guvernator al Gagauziei. Aceasta a acuzat PAS și…

- „Ca un adevarat regim criminal, cu o zi inainte de turul doi de scrutin, Maia Sandu și-a trimis din nou forțele sale sa impiedice transformarea Gagauziei in plai de vis. Pentru regimul Sandu-PAS nu exista legi, nu exista Constituție, nu exista libertați și drepturi cetațenești. Ei vor cu tot dinadinsul…