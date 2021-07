Maia Morgenstern a publicat pe contul de Facebook un filmuleț cu un urs, pe care l-a surprins in timp ce se afla in vacanța la munte. Actrița a postat pe Facebook un filmuleț in care apare un urs filmat de la balcon. Din cate se vede, artista se afla in vacanța la munte și a surprins un astfel de exemplar in timp ce se plimba agale pe strazi. „Punem și noi o postarica, ceva? Gen. Salvam și noi animalutze gasite pe strada? Animalutz abandonat, nu va e mila? Uite ce fatzuca simpatica?! Ne ajuta și pe noi cineva? Un nume? Gasim?”, a scris Maia Morgenstern pe rețeaua de socializare. Au aparut diverse…