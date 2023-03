Arabia Saudita susține ca economia sa se poate decupla atat de mult de petrol incat, in curand, prețul aurului negru nu va mai fi un factor decisiv in modelarea politicii fiscale. „Obiectivul nostru este ca in perioada pana in 2030 sa nu ne uitam nici macar la prețul petrolului”, a declarat ministrul saudit de finanțe, […] The post Mai rar așa ceva: prețurile petrolului nu vor mai conta pentru economia Arabiei Saudite first appeared on Ziarul National .