Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne transmite ca, anul trecut, au fost emise 1.073.522 permise de conducere (fata de 958.985 in anul 2021), dintre care 317.292 permise au fost eliberate ca urmare a sustinerii examenului prevazut de lege (cu aproximativ 30% mai mult fata de 2021).

- ”Compania Nationala Posta Romana a castigat un contract cu Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti (RAAPPS), in baza caruia va livra, la domiciliile titularilor, permisele de conducere si certificatele de inmatriculare ale autovehiculelor. Pe durata de 4 ani a contractului…

- In județul Bihor, potrivit datelor Direcției Generale Permise de Conducere și Inmatriculari, in luna decembrie 2022 au fost inmatriculate 223 de autoturisme noi și 906 autoturisme second hand, inmatriculate pentru prima data in Romania.

- In cursul anului 2022, Direcția Generala Permise de Conducere și Inmatriculari a eliberat 1.069.457 de permise de conducere și 1.466.982 de certificate de inmatriculare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- MInisterul Afacerilor Interne a anuntat ca serviciile publice comunitare care elibereaza permise de conducere, pasapoarte si carti de identitate vor avea program normal de lucru cu publicul pe 23 si 30 decembrie si nu vor functiona pe 26 decembrie si pe 2 ianuarie 2023, care sunt declarate zile de sarbatoare…

- Serviciile publice comunitare care elibereaza permise de conducere, pasapoarte si carti de identitate vor avea program normal de lucru cu publicul pe 23 si 30 decembrie si nu vor functiona pe 26 decembrie 2022 si pe 2 ianuarie 2023, care sunt declarate zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza.…

- MInisterul Afacerilor Interne a anuntat ca serviciile publice comunitare care elibereaza permise de conducere, pasapoarte si carti de identitate vor avea program normal de lucru cu publicul pe 23 si 30 decembrie si nu vor functiona pe 26 decembrie si pe 2 ianuarie 2023, care sunt declarate zile de sarbatoare…

- In conformitate cu cel mai recent index de e-mobilitate, de la inceputul anului, in Romania au fost inmatriculate peste 8.000 de automobile electrice, ceea ce a facut ca totalul acestora sa depașeasca 21.000 de unitați. Cuprins: Ce sunt numerele de inmatriculare verzi Cum obții numerele de inmatriculare…