- Demisii pe banda in CEX-ul PSD. Mihai Fifor a cedat tensiunii din CEX și și-a anunțat demsia puțin dupa ora 22.00, la patru ore de la inceperea ședinței. Reamintim ca Marian Oprișan, Gabriel Zetea și Roxana Manzatu au fost primii din cei 16 vicepreședinți ai PSD care și-au anunțat demisiile in aceasta…

- Carmen Dan a fost demisa, in iulie, de Viorica Dancila din funcția de ministru de Interne, dupa ce președintele Klaus Iohannis i-o ceruse. Dupa numai 4 luni, Dan este aproape de a-și lua revanșa in fața fostei sale prietene din Videle. In ședința CEX de marți seara, Carmen Dan a demisionat din funcția…

- Rasturnare de situație la varful PSD: Poziția de forța a lui Marcel Ciolacu, care parea ca deține susținerea majoritații liderilor pentru a prelua conducerea partidului, nu mai este la fel de sigura, dupa ce taberele par a se fi schimbat in randul social-democraților, potrivit hotnews. Niculae Badalau,…

