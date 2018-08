Stiri pe aceeasi tema

- Cinci turiști din București, fete și baieți cu varste cuprinse intre 15 și 25 de ani, au fost fugariți marți seara de o ursoaica cu pui pe traseul Varful Omu-Gura Diham din Munții Bucegi. Ei coborau catre Cabana Diham unde aveau mașina.

- In statiunile montane de pe Valea Prahovei, se circula in conditii de aglomeratie pe sensul de mers catre munte, formandu-se coloane de autoturisme in Comarnic, pe tronsonul kilometric 105 - 107, precum si intre Busteni si Predeal. De asemenea, in zona localitatii Comarnic ploua intens, vizibilitatea…

- Valorile de trafic sunt intense duminica dupa-amiaza pe DN 1 Valea Prahovei, intre Predeal si Busteni, din cauza numarului mare de autovehicule care se deplaseaza dinspre munte catre capitala, iar vizibilitatea este scazuta in statiunea Busteni, unde ploua torential, a informat Centrul INFOTRAFIC…

- INFOTRAFIC: Potrivit datelor furnizate de reprezentanti ai Politiei judetene Prahova, traficul rutier pe DN1 se desfasoara un coloana, luni, pe Valea Prahovei, unde in zona dintre statiunea Azuga si statiunea Busteni se circula bara la bara, in coloana. Astfel, de la kilometrul 135 al drumului…