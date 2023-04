Stiri pe aceeasi tema

- La Pitești, conform unui comunicat de presa al Primariei (mai exact al Direcției pentru Evidența Persoanelor), programul de lucru cu publicul al funcționarilor din cadrul Serviciului de Stare Civila va fi asigurat doar pentru inregistrarea actelor de deces, in perioada sarbatorilor pascale ortodoxe.…

- Tinerii, cu virsta cuprinsa intre 18 și 29 de ani, vor beneficia de programe platite de stagii in sectorul public. Proiectul de lege care prevede acest lucru a fost examinat, astazi, la ședința plenara a Parlamentului. Potrivit autorilor proiectului, un grup de deputați ai Fracțiunii „Partidul Acțiune…

- Permisul de conducere este greu de obținut pentru mulți tineri, impedimentul fiind de cele mai multe ori costurile ridicate ale cursurilor de la școala de șoferi. Cu susținerea Mol Romania, programul „Permis pentru viitor” ofera sprijin financiar tinerilor din medii defavorizate pentru acoperirea costurilor…

- Tinerii vor putea beneficia de programe platite de stagii in sectorul public. Un PROIECT de lege a fost examinat in cadrul ședinței de astazi a Comisiei administrație publica și dezvoltare regionala. Proiectul prevede introducerea in legislația naționala a mecanismului de organizare și desfașurare a…

- Alianța Franceza din Suceava, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, continua proiectul de colaborare cu Institutul Național Superior al Profesoratului și Educației (INSPE) din cadrul Universitații Champagne-Ardennes Reims, Franța, prin care, anul acesta, 13 masteranzi francezi desfasoara…

- Pe parcursul ultimului an, Fondul ONU pentru Populație (UNFPA) a creat in Republica Moldova 28 de Spații Sigure (Safe Space), dintre care 8 puncte mobile, pentru a oferi protecție fizica, emoționala și sociala persoanelor refugiate din Ucraina și celor din comunitațile locale, aflate in situații de…

- Romanii intre 14 și 35 de ani vor avea acces la Cardul European pentru Tineri. Reduceri la transport, cazare sau chiar in magazine Tinerii romani vor beneficia de reduceri prin cardul european pentru tineret, dupa ce Guvernul a aprobat aderarea Romaniei la Asociația Europeana a Cardurilor de Tineret…

- Tot mai mulți se plang de lipsa de pregatirea a noilor generații, insa foarte puțin se adapteaza nevoilor lor „Tinerii de azi au nevoie de activitați practice și vor teoria doar ca suport.” +1200 tineri și profesori din toata țara au beneficiat de programul ce a inovat educația 72% dintre tinerii de…