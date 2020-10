Mai mulţi soldaţi ruşi, aflaţi în stare de ebrietate, au provocat un accident pe aeroportul din Volgograd (FOTO/VIDEO) In cursul zilei de astazi, atat pe retelele de socializare, cat si in presa rusa, a fost publicat un material video cu mai multi soldati rusi care au baut mai mult decat trebuia. Fiind toti in stare de ebrietate, au decis sa porneasca in ’’aventura vietii lor’’ cu un vehicul de lupta pentru infanterie, dar au provocat un accident pe aeroportul Volgograd. Dupa cum veti putea observa în materialul video de mai jos, mai multi militari rusi aflati pe un vehicul de lupta pentru infanterie de tip BMP (masina de lupta pentru infanterie) au lovit un gard de beton. A pair of… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

