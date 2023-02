Stiri pe aceeasi tema

- Acțiune de amploare a oamenilor legii intr-un caz in care au ieșit la iveala, momentan pe surse, detalii cutremuratoare. In prima faza s-a aflat, vineri dimineața, ca IGPR face mai multe descinderi, pentru a pune in aplicare 24 de mandate de percheziție domiciliara, in județele Brasov, Iasi si Neamt.…

- Ministerul Sanatatii a transmis, vineri, ca a dat curs tuturor solicitarilor venite din partea organelor judiciare, conform competentelor sale legale, mentionand ca desfasoara permanent activitati de prevenire si de combatere a actelor de coruptie care pot pune in pericol functionarea sistemului sanitar…

- Perchezitiile efectuate vineri de politistii de la Economic si procurorii Instantei supreme vizeaza activitatea unor medici care montau pacientilor defibrilatoare si stimulatoare cardiace luate de la oameni decedati, la preturi de dispozitive noi, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare.Cu banii…

- Politistii de la Economic si procurorii Instantei supreme efectueaza, vineri 17 februarie, 24 de perchezitii 3 judete din tara. Pe langa persoanele vizate se numara și medici care montau pacientilor defibrilatoare si stimulatoare cardiace luate de la oameni decedati.

- Vineri, 17 februarie, are loc o razie de amploare in mai multe județe din țara dupa ce mai mulți medici sunt suspectați ca ar fi montat pacienților stimulatoare cardiace și defibrilatoare luate de la morți. Pacienții care le primeau le plateau ca fiind noi. Autoritațile, sub coordonarea procurorului…

- Apar detalii șocante despre acțiunea PICCJ-IGPR de vineri dimineața. Sunt percheziții in mai multe locații din Brașov, Iași și Neamț la persoane, firme, unitați medicale și un ONG intr-un dosar in care exista indicii ca medici ar fi efectuat mai multe intervenții chirurgicale cu incalcarea pricedurilor…

- Vineri, 17 februarie, are loc o razie de amploare in mai multe județe din țara dupa ce mai mulți medici sunt suspectați ca au montat pacienților stimulatoare cardiace și defibrilatoare luate de la morți. Pacienții care le primeau le plateau ca fiind noi.

- VIDEO: Operațiune DIICOT in Alba și alte 10 județe, intr-un dosar de inșelaciune și spalare de bani. 32 de percheziții la suspecți Percheziții DIICOT in 11 județe, printre care și Alba, dar și in București, intr-un dosar de inșelaciune, fals și spalare de bani, cu prejudiciu de 3,6 milioane de lei,…