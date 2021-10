Mai mulți copii au fost obligați de români să fure de la bătrânii care își scot bani de la bancomat, în Spania Mai mulți copii au fost forțați de un grup de romani sa fure de la batrani in momentul in care aceștia iși scoteau bani de la bancomat pe teritoriul Spaniei, conform Mediafax. Potrivit IGPR, polițiștii BCCO București, cei din Ialomița și Poliția Naționala din Spania au cooperat pentru documentarea activitații de exploatare a copiilor de catre cetațeni romani, care i-ar fi obligat sa comita infracțiuni de furt și talharie, alegand, in general, victime de varsta inaintata, in momentul cand acestea retrag bani de la bancomatele bancare. Astfel, polițiștii din Madrid au facut 5 percheziții… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

