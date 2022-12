Stiri pe aceeasi tema

- Toma Cuzin, actorul care interpreteaza personajul „Firicel” in serialul „Las Fierbinți”, a fost condamnat la un an de inchisoare, dupa ce ce a fost prins fara carnet și baut la volan, dar și sub influența altor substanțe interzise. El nu va executa pedeapsa, insa timp de doi ani ani trebuie sa respecte…

- Procurorii DNA din Craiova au sesizat instanta de judecata cu acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat cu un ofiter din cadrul Serviciului Rutier Olt, acuzat de trafic de influenta si favorizarea faptuitorului. Anchetatorii sustin ca politistul a primit mita 2.000 de lei pentru a „aranja” o alcoolemie.…

- Cum și-a cumparat un barbat din Alba haine și bijuterii pe cheltuiala șefului italian. Pedeapsa: inchisoare cu executare Magistrații judecatoriei Sebeș au dat o prima decizie intr-un caz de efectuare de operațiuni financiare in mod fraudulos și au condamnat un barbat la inchisoare cu executare. Este…

- Politicienii romani au pus in mișcare toate rotițele pentru a convinge statele europene, inclusiv Olanda, ca țara noastra trebuie sa primeasca un vot de acceptare in Schengen in decembrie. Declarația ambigua a premierului Olandei, Mark Rutte, privind susținerea Romaniei pentru aderarea la spațiul Schengen…

- Gheorghe Morosan (69 ani), autorul dublului omor de la Onesti, a fost condamnat, vineri, de judecatorii Tribunalului Bacau la 30 ani de inchisoare pentru comiterea infractiunilor de omor calificat, lipsire de libertate si tulburarea linistii publice. Magistratii au aplicat initial pedeapsa cea mai mare,…

- Gheorghe Moroșan, barbatul care a sechestrat și ucis doi oameni intr-un apartament din Onești, județul Bacau, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Totodata, soția sa, Aurelea Moroșan, a fost condamnata al 12 ani de incbhisoare. Avocatul Adrian Cuculis a anunțat, vineri, ca judecatorii Tribunalului…

- Prejudiciul dovedit acest dosar complicat depașește suma de un milion de euro, bani care au fost decontați de la bugetul asigurarilor de sanatate pe baza de certificate medicale false. Un barbat a fost condamnat la opt ani si sase luni de inchisoare, dupa ce Tribunalul Neamt a admis acordul de recunoastere…