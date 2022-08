Stiri pe aceeasi tema

- La Nikopol, in sud-estul Ucrainei, situat la 100 de kilometri de centrala Zaporijjea, care se afla pe celalalt mal al fluviului Nipru, guvernatorul Valentin Reznicenko a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter trei morti si noua raniti in bombardamente ruse nocturne cu lansatoare multiple de racheta…

- Administratia americana a anuntat joi o recompensa in valoare de 10 milioane de dolari pentru informatii despre presupusa ingerinta a Rusiei in procesul electoral din SUA, atat din trecut, cat si din prezent, cu cateva luni inainte de alegerile la jumatate de mandat preconizate sa aiba loc in noiembrie,…

- Serviciile Google primesc amenzi uriașe din partea Rusiei. De ce? Pentru ca marea companie incearca sa nu cenzureze informațiile democratice, in timp ce Kremlinul dorește exact opusul. Așadar, Google a primit amenda de 21,8 miliarde ruble sau aproximativ 387 de milioane de dolari de catre un tribunal…

- Palatele, iahturile și podgoriile primite de președintele rus Vladimir Putin de la prieteni și oligarhi pot fi astazi legate de ceea ce pare a fi o rețea in valoare de 4,5 miliarde de dolari, dezvaluie publicația britanica The Guardian , care citeaza o ancheta a Proiectului pentru Raportarea Crimei…

- Ungaria si-a oferit teritoriul ca o ruta posibila pentru exporturile de cereale ale Ucrainei, din cauza perturbarii rutelor obisnuite de export via Marea Neagra in contextul invaziei rusesti, a declarat luni ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters. In perioade normale,…

- Centrele comerciale sunt amenințate cu inchiderea, vanzarile de mașini au scazut la un nivel istoric, iar rata saraciei din Rusia a crescut vertiginos, pe masura ce sancțiunile occidentale declanșate de invadarea Ucrainei incep sa loveasca profund mediul de afaceri, scrie The Times.

- Producția de petrol a Rusiei ar trebui sa fie redusa de la 10 milioane de barili pana la 7-8 milioane de barili pe zi, adica cu 20-30%, scrie vicepresedintele Lukoil, Leonid Fedun, intr-un articol aparut in publicația ruseasca RBC, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fedun susține aceasta masura pentru…

- Rusia a cheltuit mai mult de 300 de milioane de dolari pe zi pentru aparare luna trecuta, in timp ce invazia Ucrainei continua sa stagneze, potrivit datelor ministerului de finanțe de la Moscova, scrie The Moscow Times. Cheltuielile pentru aparare ale Rusiei sunt de peste doua ori mai mari decat dinainte…