- Proiectului de lege al Ministerului Muncii care-i va transforma pe beneficiarii de ajutor social in sclavi ai primariilor și ai firmelor locale care sunt preferatele primarilor a fost votat in unanimitate. Ca PSD, ALDE și UDMR au semnat – nu ma mira. Ca mareața opoziție PNL și USR a votat este insa…

- Partidul Național Liberal dorește stimularea muncii in Romania și micșorarea poverii fiscale pentru romanii care, pe langa un contract de munca de 8 ore pe zi, iși suplimenteaza veniturile in baza unui part-time. In acest sens, la Camera Deputaților a fost depus un proiect de lege privind modificarea…

- In luna iunie, copiii sub 12 ani au parte de electrocardiograme gratuite. Inițiativa care poarta numele ”Nicio zi fara joaca”, ii invita pe cei mici, impreuna cu parinții, la “EKG-uri și fursecuri”, o campanie de depistare a bolilor de inima, in randul copiilor.

- Polițiștii Inspectoratul de Poliție Vrancea au fost alaturi de cei mici, vineri, 1 iunie a.c., in intervalul orar 10.00-14.00, la manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Internaționale a Copilului din municipiul Focșani. Vineri, 1 iunie a.c., incepand cu ora 10.00, politisti…

- Ultimele formalitați au fost indeplinite, iar computerul tomograf de la Spitalul de Pediatrie Pitești poate funcționa. Toți copiii care vor avea nevoie vor putea beneficia de aceasta investigație. De asemenea, RMN-ul pentru Spitalul Județean de Urgența Pitești a fost adus și urmeaza asamblarea acestuia,…

- Loteria bonurilor fiscale se organizeaza lunar si consta in extragerea aleatorie de numere, astfel: un numar cuprins in intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentand valoarea totala a bonului fiscal fara subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, si un numar reprezentand ziua…

- Caini dresati special, pentru a-i ajuta pe copiii cu autism. Se intampla in capitala chiliana, Santiago, unde cainii sunt folositi pentru a-i calma pe copii in timpul consultatiilor sau interventiilor medicale.

- F. T. Ni se pare noua sau au cam inceput sa creasca numarul cazurilor de evaziune fiscala comise de catre diverși administratori ai unor societați comerciale sau de catre alte persoane care au diverse legaturi de afaceri cu aceștia ? De exemplu, miercuri, 18 aprilie, ofițerii din cadrul Serviciului…