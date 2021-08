Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai societatii civile cer, marti, la implinirea a trei ani de la evenimentele din 10 august 2018 din Piata Victoriei, procurori dedicati pentru dosarul 10 august si update lunar. Comunitatea Declic, Coruptia Ucide, Geeks for Democracy, Asociatia Evolutie in Institutie, Funky Citizens,…

- Reprezentanti ai societatii civile cer, marti, la implinirea a trei ani de la evenimentele din 10 august 2018 din Piata Victoriei, procurori dedicati pentru dosarul 10 august si update lunar, potrivit news.ro. Comunitatea Declic, Coruptia Ucide, Geeks for Democracy, Asociatia Evolutie in Institutie,…

- Mai multe organizatii, intre care Comunitatea Declic, Uniti Salvam, Rosia Montana in UNESCO World Heritage, Funky Citizens, Mining Watch Romania, Prietenii Rosiei Montane, Coruptia Ucide, Greenpeace si Evolutie in institutie au anuntat protestul „Iesim in strada pentru Rosia Montana!”, programat duminica…

- Zeci de persoane participa, duminica, la protestul organizat de mai multe ONG-uri la Palatul Cotroceni. Asociațiile ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa intervina pentru a salva Rosia Montana. ”Uniti, salvam Rosia Montana” scandeaza protestatarii. ”Rosia Montana a devenit elefantul nevazut din…

- Mai multe organizatii, intre care Comunitatea Declic, Uniti Salvam, Rosia Montana in UNESCO World Heritage, Funky Citizens, Mining Watch Romania, Prietenii Rosiei Montane, Coruptia Ucide, Greenpeace si Evolutie in institutie au anuntat protestul „Iesim in strada pentru Rosia Montana!”, programat…

- Un protest de amploare va avea loc, duminica, 11 iulie, la Cotroceni. Mai multe organizatii ii cer președintelui Klaus Iohannis sa intervina in cazul Roșia Montana. Evenimentul „Iesim in strada pentru Rosia Montana!” va incepe la ora 19.00. Comunitatea Declic, Uniti Salvam, Rosia Montana in UNESCO World…

- Comunitatea Declic, Uniti Salvam, Rosia Montana in UNESCO World Heritage, Funky Citizens, Mining Watch Romania, Prietenii Rosiei Montane, Coruptia Ucide si Evolutie in institutie au anuntat protestul „Iesim in strada pentru Rosia Montana!”, programat sa aiba loc duminica, de la ora 19:00, in fata…

- Stella Moris, iubita lui Julian Assange, a cerut din nou administratiei presedintelui american Joe Biden sa renunte la urmarirea penala a fondatorului WikiLeaks, dupa ce justitia britanica a autorizat miercuri Washingtonul sa conteste refuzul de extradare a acestuia, relateaza AFP. 'Daca administratia…