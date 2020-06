Mai multe gospodarii din municipiul Botosani si din comuna Rachiti au fost inundate, joi dimineata, in urma ploilor abundente inregistrate in cursul noptii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu.



Oficialul ISU sustine ca, incepand cu ora 3,00, meteorologii au emis, pentru Botosani, patru coduri portocalii si un cod rosu de ploi torentiale.



"Pompierii botosaneni au fost solicitati sa intervina in municipiul Botosani pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii de pe strazile Octav Onicescu, Plopilor, pentru degajarea…