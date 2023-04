Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu violent, marți seara, in satul Croitori, din comuna Uliești! O casa și o anexa gospodareasca au fost cuprinse de flacari puternice. Din fericire, nu au existat victime. La locul incendiului, pompierii au constatat ca acesta se manifesta generalizat la o casa, pe o suprafața de aproximativ 90…

- Pompierii militari din Campeni in cooperare cu SVSU Bistra au intervenit, in cursul dupa-amiezii de astazi, 7 martie 2023, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la un utilaj agricol. „Stația de pompieri Campeni in cooperare cu SVSU Bistra au fost solicitați sa intervina pentru localizarea…

- FOTO| INCENDIU la un autoturism in Ciuruleasa. Au intervenit pompierii din Campeni pentru stingerea flacarilor Un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata la un autoturism, in localitatea Buninginea, Ciuruleasa. Au intervenit pompierii pentru stingerea flacarilor. In cursul nopții, Stația…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit in aceasta dimineața la Ciumbrud, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. „Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Ciumbrud. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre…

- O familie din comuna Ciocanești a fost lovita de necaz! Casa acesteia a fost cuprinsa de flacari sambata seara. La locul incendiului, pompierii au constatat ca acesta se manifesta la interiorul unor camere de locuit și la nivelul acoperișului pe o suprafața de circa 300 metri patrați. Din fericire,…

- A fost alerta, duminica seara, pe strada Bisericii, din satul Racovița, comuna Bucșani! O persoana a suferit arsuri grave la nivelul spatelui, in urma unui incendiu izbucnit intr-o gospodarie. Victima a fost transportata la spital, cu un echipaj SAJ, pentru ingrijiri și investigații medicale. Potrivit…

- Pompierii timișeni au fost chemați, sambata seara, sa stinga un incendiu care a izbucnit la o casa din satul Izvin, din Timiș. Intervenția salvatorilor a fost ingreunata din pricina drumului greu accesibil și a intensitații vantului.

- INCENDIU la o locuința din Abrud: Intervin pompierii cu doua autospeciale pentru stingerea flacarilor INCENDIU la o locuința din Abrud: Intervin pompierii cu doua autospeciale pentru stingerea flacarilor Un incendiu a avut loc marți, 24 ianuarie, in jurul orei 19.00, pe raza localițații Abrud, județul…