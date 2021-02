Stiri pe aceeasi tema

- Peste 12 milioane de persoane au fost vaccinate impotriva maladiei COVID-19 in Marea Britanie, potrivit unor statistici guvernamentale date publicitatii duminica, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Autoritatile britanice intentioneaza sa administreze un vaccin anti-COVID-19 tuturor celor 15…

- Guvernul iși pastreaza obiectivul privind vaccinarea a 10,4 milioane de romani pana in septembrie. Premierul Florin Cițu a anunțat ca 1,2 milioane de romani vor primi ambele doze de vaccin pana pe 29 martie. Cițu susține ca in Romania campania de vaccinare „merge bine” și ca toate țarile depinde de…

- Emily Lawson, o femeie in varsta de 101 ani din Scoția care s-a nascut intr-o perioada in care omenirea era devastata de virusul gripei spaniole, și-a facut joi vaccinul anti-Covid-19, scrie hotnews .Emily Lawson, gasita la varsta de doar o luna, intr-un pat, alaturi de mama ei bolnava, care contractase…

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu cel putin 1.685.785 de morti in lume, relateaza AFP care prezinta noi masuri, noibilanturi, fapte marcante siultimele evolutiiale pandemiei la nivel mondial. VARIANTA DE SARS-COV-2 "SCAPATA DE SUB CONTROL" IN ANGLIA O noua tulpina a noului coronavirus descoperita in Regatul…

- Vaccinul dezvoltat de Universitatea din Oxford și-a demonstrat eficiența in proporție de 70%, arata un studiu la scara larga, scrie BBC News. Guvernul britanic a precomandat 100 de milioane de doze de vaccin Oxford, suficient pentru a imuniza 50 de milioane de oameni.Este atat o victorie cat și o dezamagire…