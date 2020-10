Stiri pe aceeasi tema

- Colonelul Alin Mastan, numit in functia de inspector general al Jandarmeriei Romane.Avand in vedere ca la data de 19.10.2020 a expirat imputernicirea in functia de inspector general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane a colonelului Bogdan Enescu, incepand cu data de 20.10.2020, prin ordin…

- Procurorul sef al DIICOT, Giorgiana Hosu, a infirmat partial marti solutia de clasare a dosarului ''10 august'' si a dispus redeschiderea urmaririi penale in cazul fostilor sefi din Jandarmerie.Giorgiana Hosu a decis redeschiderea urmaririi penale fata de colonelul Gheorghe Sebastian Cucos,…