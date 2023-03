Amenințarea unei crize a creditelor care sa creeze unde de șoc daunatoare in intregul sistem financiar global a depașit inflația ca fiind cea mai mare ingrijorare a investitorilor in urma unui val de colapsuri bancare din SUA. Aproape o treime dintre managerii de fonduri au evidențiat un „eveniment de credit sistemic” drept cel mai mare […] The post Mai ceva ca inflația. Criza creditelor urca in fruntea listei de ingrijorari a investitorilor first appeared on Ziarul National .