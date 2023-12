Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din vestul țarii sustine ca a fost trimisa la morga din greseala in timpul pandemiei de COVID-19, unde ar fi ramas mai multe ore, si ca a fost la un pas sa i se faca autopsia. Norocul ei ar fi fost ca s-a trezit si a reusit sa dea alarma. Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara a cerut…

- O femeie din China a fost șocata cand a primit o nota de plata de 430.000 de yuani, adica 60.000 de dolari, la un restaurant, dupa ce a postat din greșeala codul QR pentru comanda online aferent mesei la care se afla, pe care alții l-au folosit pentru a plasa comenzi de mancare.

- O echipa de jurnaliști inimoși a pus umarul la inființarea unei noi publicații, Cotidianul.ro de Hunedoara . Cornel Nistorescu, directorul Cotidianul, face oficiile de gazda la iesirea in lume a noului produs media pe care ni-l dorim parte la cinstirea istoriei și la eforturile de regasire a spiritului…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, la Deva, ca are un prieten bun care in fiecare dimineata ii scrie „Jos Guvernul!”. „Am un prieten foarte bun, decan la o importanta facultate din Bucuresti, care in fiecare dimineata imi scrie: ‘Jos Guvernul!’. Eu asa rezist. Ma simt foarte bine. Si rog pe…