- Joi, 12 aprilie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, Roxana Ciuhulescu vine impreuna cu fiica ei, Ana (9 ani), ocazie cu care cea mica va dezvalui lucruri mai puțin știute despre celebra sa mama.

- Laura Cosoi si sotul sau asteapta cu mare nerabdare venirea pe lume a fetitei lor. Micuta mai are cateva luni pana va vedea lumina zilei, iar parintii ei nu stiu cum sa faca sa treaca timpul mai repede.

- Eva Longoria mai are puțin pana va naște, dar nu a renunțat la aparițiile in public. Actrița in varsta de 42 de ani va aduce pe lume primul copil in scurt timp și, recent, a petrecut clipe in familie pe o plaja din Miami.

- Dorian Popa a vorbit despre nunta și copil, dupa ce a fost intrebat de nenumarate cand va face pasul cxel mare alaturi de iubita lui, Claudia. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Dorian Popa iși dorește foarte mult sa devina tata, insa nu se simte pregatit. Cu toate astea,…

- Paula Seling știe cum sa iasa din momente dificile, atunci cand are de-a face cu un blocaj de memorie. Artista a vorbit despre astfel de episoade, nu prea dese, ce-i drept. Paula Seling este una dintre cele mai longevive artiste din show-bizz-ul autohton. Aceasta a adus Romaniei un loc 3 la concursul…

- Piotr Wozniacki, tatal numarului 2 WTA, a vorbit despre finala Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Simona Halep și Caroline Wozniacki joaca sambata in finala Australian Open, de la ora 10:30. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. "Vreau…

- Simona Halep a jucat cel mai lung meci al carieri, 3 ore si 45 de minute cu Laura Davis (Statele Unite), pentru o calificare in optimile de finala ale Australian Open: 4-6, 6-4, 15-13. Dupa un efort colosal si recuperarea pe care a efectuat-o imediat dupa meci, numarul 1 mondial a avut puterea sa…