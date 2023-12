Mai am un singur dor, sa plec in Ecuador! | PAMFLET

Stiri pe aceeasi tema

- DECIZIE… Dumitru Buzatu primește o noua lovitura din partea judecatorilor Tribunalului Vaslui dupa ce judecatorii au decis ca masura arestului preventiv este una legala și temeinica. Altfel spus, de Sarbatori, Buzatu nu va fi alaturi de Anuța, la vila sa din Canțalarești, comuna Ștefan cel Mare, ci…

- UPDATE 16.20: Dupa o amanare de aproximativ doua ore și o ședința ce a durat o ora și jumatate, magistrații Tribunalului Vaslui au decis sa amane pronunțarea pentru maine. Pana atunci, Dumitru Buzatu se intoarce in arestul poliției ieșene. In timpul ședinței de judecata, aparatorii celor doi inculpați,…

- Doar intre orele 2 și 4, big boss intemnițat are voie sa se joace cu telefonul. Dar e de ajuns pentru ca fiecare membru viril și apelat sa stea drepți la ordin. In fapt, nu e nicio surpriza. Se știe deja ca mulți șefi de mafie obișnuiesc sa-și conduca afacerile chiar și atunci cand da […] Articolul…

- Nea Mitica are o viata ca-n filme la puscarie. Citeste, are mese regulate, isi suna apropiatii in fiecare zi, dar si primeste mandat dupa mandat de arestare. E posibil ca la un moment dat sa gaseasca un judecator milos si sa-l trimita in arest la domiciliu, la Cantalaresti. A amenintat cu drepturile…

- E haos la Vaslui, dupa caderea baronului Buzatu. Fiecare face ce vrea, ca la Revolutie. Chiar si la prima televiziune HD din lume, care transmite live pe Facebook, unde-si facea veacul nea Mitica inainte de a fi la mititica, breaking news-urile nu mai sunt ce erau odata. Acum toti parlitii iși fac reclama…

- COMUNICAT TELEPATIC… Jenica Rusu, un vloger simpatizant al lui Dumitru Buzatu, a dezvaluit pe contul sau de Facebook, ordinele pe care le-a primit din pușcarie, de la acesta. Maricel Boul considera mesajele lui Buzatu ajunse telepatic la Jenica, foarte importante pentru membrii de partid ai PSD-ului,…

- Un film despre cum va tanji Buzatu dupa Ana, in puscarie Na, sa vezi pozna. Cand noi asteptam sa-l umfle DNA pe Uzatu, ce sa vezi? Dumitru Buzatu i-a luat locul. A dracului coincidenta. Acum, daca s-a ajuns aici, noi ca niste ziaristi care nu stim sa punem intrebari esentiale, ne intrebam cine va fugi…