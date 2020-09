Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii MAI si ai altor structuri abilitate au aplicat, in ultimele 24 de ore, 983 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 226.790 lei, operatorilor economici si persoanelor care nu au respectat masurile de protectie sanitara, in contextul pandemiei de COVID-19. "Angajatii Ministerului Afacerilor…

- Angajatii MAI si ai altor structuri abilitate au aplicat, in ultimele 24 de ore, 1.149 sanctiuni contraventionale, in valoare de 288.290 de lei, operatorilor economici si persoanelor care nu au respectat masurile de protectie sanitara, in contextul pandemiei de COVID-19. "Angajatii Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Interne a anunțat, vineri, ca in ultimele 24 de ore au fost aplicate 1.149 de sancțiuni contravenționale, in valoare de 214.750 lei, pentru nerespectarea masurilor de protecție sanitara.Asta dupa ce angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatații, Ministerului…

- Directia informare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aduce la cunostinta populatiei ca in urma misiunilor derulate in data de 22 iulie 2020 pentru verificarea respectarii masurilor de protectie sanitara, va prezentam informarea privind activitatile desfasurate si rezultatele obtinute:Angajatii…

- Angajatii MAI, impreuna cu cei ai ministerelor Sanatatii, Muncii si Transporturilor, au verificat, luni, respectarea masurilor de protectie sanitara la operatori economici si persoane, aplicand 1.387 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 388.937 lei. "Angajatii Ministerului Afacerilor Interne,…

- Angajatii MAI, impreuna cu cei ai ministerelor Sanatatii, Muncii si Transporturilor, au verificat, luni, respectarea masurilor de protectie sanitara la operatori economici si persoane, aplicand 1.387 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 388.937 lei. "Angajatii Ministerului Afacerilor…

- Peste 2.100 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, au fost aplicate sambata de angajatii Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, impreuna cu…

- Angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatații, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, impreuna cu autoritațile locale...