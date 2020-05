Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Formular declaratie pe propria raspundere Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pentru stabilirea unei aplicari unitare pe intreg teritoriul national al Romaniei in privinta zonelor in care cetatenii pot circula in afara localitatii fara declaratie pe proprie raspundere,…

- Autoritațile au facut precizari cu privire la definirea zonelor metropolitane, unde nu este nevoie de prezentarea declarației pe proprie raspundere pentru circulația cetațenilor intre localitați. ”Pentru stabilirea unei aplicari unitare pe intreg teritoriul national al Romaniei in privința zonelor in…

- Noutatea consta in faptul ca sunt considerate zone metropolitane pe o raza de 30 kilometri de orice municipiu, nu doar de cel reședința de județ. Pentru stabilirea unei aplicari unitare pe intreg teritoriul național al Romaniei in privința zonelor in care cetațenii pot circula in afara localitații fara…

- Pentru stabilirea unei aplicari unitare pe intreg teritoriul national al Romaniei in privința zonelor in care cetațenii pot circula in afara localitații fara declarație pe proprie raspundere, Ministerul Afacerilor Interne a transmis, prin Comandantul Acțiunii, Centrelor Județene de Coordonare și Conducere…

- Ministerul Afacerilor Interne face precizari cu privire la definirea zonelor metropolitane, unde nu este nevoie de prezentarea declarației pe proprie raspundere pentru circulația cetațenilor intre localitați.

- Ministerul Afacerilor Interne a transmis, prin Comandantul Actiunii, Centrelor Judetene de Coordonare si Conducere precizari importante despre zonelor in care cetatenii pot circula in afara localitatii fara declaratie pe proprie raspundere.Pentru stabilirea unei aplicari unitare pe intreg teritoriul…

- Ziarul Unirea Zonele unde va puteți deplasa FARA DECLARAȚIE in afara localitații: Precizari de la Ministerul Afacerilor Interne Pentru stabilirea unei aplicari unitare pe intreg teritoriul national al Romaniei in privința zonelor in care cetațenii pot circula in afara localitații fara declarație pe…

- Dupa ce timp de o saptamana, buzoienii care locuiesc in jurul municipiului Buzau au primit raspunsuri contradictorii vizavi de permisiunea de a se deplasa, fara declarație pe propria raspundere, iata ca autoritațile s-au razgandit și vin cu o veste buna pentru aceștia. „Centrul Național pentru Coordonare…