- Economia sociala in accepțiunea Legii 219/2015 cu modificarile și completarile ulterioare, reprezinta ansamblul activitatilor private cu caracter economic și social, servind interesul general, interesele unei colectivitați și/sau interesele personale nepatrimoniale, prin creșterea incluziunii sociale…

- Social AJOFM Teleorman / Luna mai a fiecarui an este declarata “Luna promovarii economiei sociale” mai 2, 2023 10:24 In cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Teleorman funcționeaza Compartimentul Economie Sociala, compartiment care are ca principala atribuție atestarea intreprinderilor…

- Miercuri, 15 martie, a fost inaugurata Gradinița „Raza de Soare” din Targoviște. Este cea mai mare gradinița din Județul Dambovița, cu o capacitate de peste 400 de locuri, și cu siguranța una dintre cele mai bine dotate și utilate din țara. „Gradinița Raza de Soare a facut obiectul unui proiect de…

- Camera Deputaților a adoptat azi Proiectul de Lege pentru modificarea Legii educatiei fizice si sportului nr.69/2000 (PL-x 383/2022), in calitate de camera decizionala. Astfel, au fost instituite o serie de masuri care vor conduce, cu siguranța, la dezvoltarea sportului nostru național-oina. Data de…

