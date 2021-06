Mahmood lanseaza albumul “GHETTOLIMPO” Mahmood este un artist care in scurt timp a cucerit un loc printre cei mai importanți artiști ai scenei muzicale, cu o trasatura unica care il deosebește in panorama contemporana. Artistul lanseaza acum albumul “GHETTOLIMPO”. Albumul se deschide catre o lume cu multiple fațete, in care fiecare piesa se refera la propriul simbolism și la povestea unui personaj care, la fel ca in diferitele niveluri ale unui joc video, se dezvaluie ascultatorului bucata cu bucata. Un univers populat de zeii Olimpului, impreuna cu diverse personaje, unde sugestiile extrase din miturile grecești sunt combinate cu… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lu-K Beats lanseaza in colaborare cu NANE “Chapter I” – primul album din proiectul lui de artist – starseek. Albumul “Chapter I” este disponibil integral pe platformele de streaming, iar videoclipul piesei “Garga” este disponibil pe Youtube. In urmatoarele patru zile, de vineri vor fi lansate succesiv…

- Dupa un an plin de lansari de succes, Alina Eremia le aduce fanilor cel de-al doilea album al sau, Deja vu, care marcheaza trecerea intr-o noua etapa și prezinta doua abordari muzicale diferite. Acestea sunt prezentate prin intermediul celor 10 piese soul și urban, ce sunt insoțite de un concept foto…

- Indubitabil, una din veștile anului trecut care au bucurat melomanii din țarișoara noastra a fost nașterea formației VanDerCris. O adunatura de muzicieni faini stranși in jurul lui Horea Crișovan, care a dat nume acestei excursii printr-o angrama parțiala a numelui sau. O alta veste inclusa in categoria…

- Killa Fonic lanseaza primul single de pe albumul 2089, Doar o barfa. Piesa a fost scrisa de Killa Fonic, compusa de Killa și Domino, iar producția a fost realizata de Domino. Conceptul clipului și filmarea l-au dus pe artist intr-un club de echitație, unde a invațat sa faca galop in numai cateva zile,…

- Publicul vizitator poate primi informații despre album miercuri, 28 aprilie, fie la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului, intre orele 13:00 – 20.00, fie pe paginile oficiale de Facebook: Muzeul de Etnografie Brașov și Romania Salbatica. Autorul demersului, Dan Dinu, va prezenta albumul care face…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

- In premiera in Romania, IOVA a acceptat provocarea casei de producție de a lansa 26 de piese in anul 2021. Cate una la 2 saptamani, „BI-POLAR”, povestea celor 26 de piese, trece ascultatorul prin 4 etape din viața artistei. PEOPLE, SEARCHIN, HER și SELF. „Roadblock” este piesa care deschide actul 1,…

- Demi Lovato a anunțat ca o sa lanseze un album nou-nouț in doua saptamani. Artista in varsta de 28 de ani a facut dezvaluirea asta in cadrul unei intalniri pe Clubhouse. Albumul se va numi Dancing With the Devil: The Art of Starting Over și va aparea pe 2 aprilie. Titlul original trebuia sa fie... View…