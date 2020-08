Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Magura Cisnadie – Unirea Alba Iulia 2-3 (2-1) | „Alb-negrii”, la prima victorie in amicalele verii Unirea Alba Iulia a obținut prima victorie in amicalele acestei veri, impunandu-se cu scorul de 3-2 (1-2), in deplasarea de la Magura Cisnadie, dupa ce „alb-negrii” au intors rezultatul,…

- Ziarul Unirea In Cupa Romaniei, faza intai: CSU Alba Iulia – Unirea Alba Iulia și Arieșul Mihai Viteazu – Industria Galda, in 9 septembrie In prima faza a Cupei Romaniei vor intra și trei echipe din județ, meciurile conjudeaenelor fiind urmatoarele: CS Universitatea Alba Iulia – Unirea Allba Iulia și…

- 16 august 1924 – 16 august 2020, 96 de ani de FC Unirea Alba Iulia! Aceasta zi ne gasește, din pacate, intr-o perioada foarte dificila pentru toata omenirea, dar nu vom lasa aceasta sarbatoare de izbeliște! Am incercat sa facem ceva pentru a onora aceasta zi, noi puținii suporteri care am mai ramas,…

- Ziarul Unirea FOTO: Unirea Alba Iulia – 96 de ani de la inființare, astazi, 16 august! Pe “Cetate”, expoziție de tricouri ale jucatorilor “alb-negri” Unirea Alba Iulia, cea mai importanta echipa de fotbal din Alba, a fost inființata in urma cu 96 de ani, actul in sine purtand data de 16 august 1924.…

- FC Unirea Alba Iulia a adus un ultim omagiu, pe pagina de facebook a clubului, pentru fostul component al echipei, Neluțu Popa, care a decedat la doar 60 de ani. Acesta a fost una din legendele echipei, fiind golgheterul „all time” al echipei din Cetatea Marii Uniri. „Dumnezeu sa te odihneasca in pace,…

- Saptamana de pregatire fizica si meciuri de verificare s-a incheiat pentru Pandurii cu doua jocuri de verificare. Cele doua echipe formate de antrenorul Marius Baciu pentru meciurile de sambata au remizat in partidele sustinute cu Pandurii II si cu J...

- Echipele de handbal feminin SCM Ramnicu Valcea si CSM Bucuresti si-au aflat, miercuri, adversarele din grupele Ligii Campionilor, competitie care va debuta in 12-13 septembrie noteaza news.ro.Potrivit tragerii la sorti de miercuri, de la Viena, componenta grupelor este urmatoarea: Grupa…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei va evolua in Grupa D la turneul final al Campionatului European din 2020, programat in Norvegia si Danemarca, in perioada 3-20 decembrie. Adversarele handbalistelor tricolore vor fi Norvegia, Germania si Polonia. Meciurile din grupa se vor disputa in Norvegia,…