- Guvernul a aprobat in ședința de joi un proiect de lege pentru protejarea victimelor violenței impotriva agresorilor - Legea privind ordinul de protecție. Scopul legii este combaterea violenței și asigurarea cadrului necesar pentru profesioniști - polițiști, procurori, judecatori - in a preveni cazuri…

- Mai mult de jumatate dintre cei chestionati in cadrul unui sondaj realizat in Republica Moldova se pronunta impotriva unirii cu Romania, in favoarea aderarii la UE si impotriva intrarii in NATO. La intrebarea „Daca duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere sa votati) cu privire la unirea…

- Contraofensiva ucraineana se mișca incet, spun unii analiști, in timp ce de la Kremlin sunt anunțate distrugeri de echipamente militare ucrainene. Pe de alta parte, asistam la o rasturnare de situație in razboiul Rusia – Ucraina.

- Presedintele Belarusului, Alexandr Lukasenko, confirma: Putin a trimis arme nucleare pe teritoriul tarii sale. Sunt de trei ori mai puternice decat bombele de la Hiroshima, spune liderul de la Minsk, care face o declaratie ingrijoratoare. Nu va ezita sa le foloseasca la nevoie. In acest timp, Rusia…

- Sindicatul National al Grefei Judiciare DICASTERIAL a anuntat marti ca se va alatura protestelor declansate de celelalte categorii de salariati din sistemul bugetar si sustine ca grefierii au "capacitatea necesara" de a bloca sistemul judiciar. CITESTE SI BREAKING NEWS Agitație maxima la Kremlin,…

- „Luni dimineața voi depune plangere la poliție contra celor care m-au agresat. Nu o fac din ranchiuna personala. O fac pentru ca violența nu poate fi tolerata in societate. Pentru ca nu pot accepta ca, prin nepedepsirea celor care au fost violenți, sa fie incurajata proliferarea acestor comportamente…

- Ucraina nu are ”nimic a face” cu atacul cu drone de la Kremlin, da asigurari miercuri, intr-un mesaj transmis unor jurnalisti, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, relateaza AFP si CNN. Ucraina nu are cunostrinta de vreun atac cu drone la Kremlin, in Moscova,…

- In ritmul alert cu care tinde sa raspunda la masurile venite de la Kremlin, parlamentul rus a adoptat o noua masura menita sa ingreuneze evitarea serviciului militar pentru recruți și rezerviști mobilizați.