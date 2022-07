Stiri pe aceeasi tema

- Orașul ucrainean Nikolaev a fost supus unui bombardament, in noaptea de sambata spre duminica. Vreme de 4 ore, rusii au lansat rachete si au detonat bombe neincetat. In acest atac barbar, au fost ucisi si Oleksii Vadaturski, fondatorul și proprietarul celei mai mari companii agricole din Ucraina, Nibulon,…

- Oleksii Vadaturski, fondatorul si proprietarul celei mai mari companii agricole din Ucraina, Nibulon, si sotia acestuia au fost omorati intr-un atac rusesc in orasul Nikolaev din sudul Ucrainei, relateaza Ukrainska Pravda.

- Rusia a lansat peste 17.300 de atacuri impotriva unor tinte civile si doar aproximativ 300 impotriva unor obiective militare in cele aproape cinci luni de la declansarea invaziei in Ucraina, a declarat vineri ministrul adjunct de interne ucrainean Egheni Ienin, citat de EFE si Ukrinform. ‘In ultimul…

- Trupele ruse au tras opt rachete spre orașul Nikolaiv in dimineața zilei de 28 iunie, distrugand cazarma abandonata a Brigazii 79 a Forțelor Armate ale Ucrainei și stadionul central al orașului. „Astazi au fost lansate opt rachete, trei dintre ele au fost doborate dar restul au zburat și au cazut in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, ale carui deplasari in afara capitalei Kiev sunt rare de la inceputul invaziei ruse, a efectuat sambata, pentru prima data, o vizita de lucru in orasul Mikolaiv (Nikolaev) din sudul Ucrainei, informeaza AFP si Reuters. „Presedintele (Zelenski) a inspectat cladirea…

- Potrivit Agepres, care citeaza DPA, armata ucraineana a intreprins in timpul noptii de luni spre marți cateva atacuri aeriene asupra pozitiilor ruse in sudul Ucrainei. Asta, deși in est lucrurile raman neschimbate. Adica, rușii sunt victorioși. „Elicoptere ucrainene au lovit grupuri mari de forte inamice…

- Comandamentul Operational Sud al Ucrainei a anunțat in dimineața zilei de vineri ca armata ucraineana a lansat peste 100 de atacuri asupra trupelor ruse din sudul țarii. Aceste atacuri au fost cu unitati de rachete, cu artilerie, cu avioane și au vizat poziții cheie ale inamicilor. Astfel ca armata…

- Un bombardament rusesc asupra unei uzine din Avdeevka (estul Ucrainei) s-a soldat marti cu cel putin zece morti si 15 raniti, a anuntat guvernatorul regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko, citat de AFP si Reuters. Oficialul a adaugat ca „informatiile mai trebuie clarificate si numarul de victime ar putea…