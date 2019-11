MagiCAMP aduce pe harta "motoraselor de facut bine" proiecte prin care uneste comunitati si construieste case pentru cei nevoiasi

Stiri pe aceeasi tema

- Frumoasa care și-a șantajat amantul ajutata de iubitul ei pozeaza intr-un arhitect de succes in Iași. Tanara se lauda pe internet ca a realizat proiecte de locuințe colective și proiecte pentru reabilitarea instituțiilor publice. Procurorii ieșeni au cerut arestarea preventiva a celor doi iubiți care…

- 'Sunt onorat sa va spun ca astazi, 26 septembrie 2019, am fost ales, prin vot, sa reprezint Parlamentul European din functia de Vicepresedinte al Delegatiei pentru relatiile cu Canada. Un parteneriat pe care secolele l-au validat. Adus, acum, la nivelul secolului 21, continuat, azi, cu tot mai putine…

- In ultima perioada, relațiile dintre cele doua țari se caracterizeaza prin contacte bilaterale mai frecvente, inclusiv la nivel inalt, fapt ce influențeaza pozitiv consolidarea relațiilor moldo-ruse, considera ministrul rus al Agriculturii, Dmitri Patrușev.

- Copraag Entrepreneur SRL, o firma din Pitesti infiintata in 2017 si care are doar trei angajati, a primit in ultimul an patru contracte in valoare totala de 30 de milioane de euro pentru realizarea de...

- Asigurarea egalitații de gen in viața politica este una dintre condițiile unei societați durabile. Atunci cand femeile sunt implicate in toate aspectele vieții politice: in administrațiile publice locale, județene, in Parlament, in Guvern, societatea este mai echilibrata, democrația fiind mai consolidata.…

- Smartatletic, organizator al celei mai mari competitii de triatlon din sud estul Europei, a anuntat ca peste 600 de sportivi din 21 de tari s au inscris deja la editia 2019 a competitiei fanion din Mamaia, H3RO by TriChallenge Powerd by Telekom Sport. In intervalul 20 22 septembrie, competitia va ingloba…

- Cunoscuta mai mult pentru aplicația din industia de gaming și entertainment, realitatea virtuala poate aduce beneficii majore, atunci cand tehnologia este utilizata la proiectarea mașinilor. Cateva monitoare pe care se mișca, in 3D, piese auto, ca in desenele animate, pot parea o joaca, doar ca avem…