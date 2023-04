Stiri pe aceeasi tema

- Directorul de programe al organizatiei Salvati Copiii, George Roman, a afirmat ca 55- dintre copii sunt hotarati sa plece din Romania, mai exista un procent important al celor care nu stiu inca ce sa faca, precizand ca numai 13- dintre copii isi doresc sa ramana in tara. Presedintele Asociatiei Elevilor…

- In etapa a 23 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au inregistrat rezultatele:Portul CFR Constanta ndash; CS Medgidia 2 1 la seniori, 0 2 la junioriFarul Tuzla ndash; Poseidon Limanu 2 Mai 1 6 1 3Stiinta Acalab Poarta Alba ndash; Viitorul Harsova 0 3 0 5Viitorul Pecineaga ndash; Victoria…

- La data de 29 martie a.c., politisti din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Medgidia ndash; Postul de Politie Castelu au desfasurat activitati informativ preventive in unitatile de invatamant. Acestea au avut loc la Liceul Agricol "Poarta Alba", Liceul Thenologic "Dobrogea" Castelu si Scoala Gaimnaziala…

- In etapa a 21 a a Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta s au inregistrat rezultatele:CSO Murfatlar ndash; CS Medgidia 2 3 la seniori, 1 6 la junioriViitorul Pecineaga ndash; Sparta Tchirghiol 3 5 0 8CSC Mihail Kogalniceanu ndash; CS Agigea 2 2 9 1Viitorul Harsova ndash; Victoria Cumpana 3 0 2…

- 75 de școli din 8 județe ale țarii fac parte din concursul de colectare separata a deșeurilor, in cadrul programului Azi pentru Maine , implementat de Asociația CSR Nest. Concursul, ajuns la a patra ediție consecutiva, a inceput de la 1 martie și se desfașoara pana la incheierea anului școlar. Județele…

- Meciuri competitive cu roboți construiți de elevi la cea de-a treia ediție „Phoenix Demo”, organizata de elevii liceului „Avram Iancu” din Cluj-Napoca. Aceștia spera sa participe la competiția internaționala din SUA.

- Antrenorul lui Axiopolis Cernavoda, Petre Grigoras, a jucat in sezonul 1992 1993 la formatia bulgara, fiind golgeter, si a ramas in relatii stranse cu oficialii Dobrudjei. Echipa de fotbal Axiopolis Cernavoda, aflata in postura de lider solitar cu punctaj maxim in clasamentul Ligii a 4 a a judetului…