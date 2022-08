Stiri pe aceeasi tema

- Andrada Cerna a fost jefuita in propria chirie in timp ce ea era plecata in vacanța cu mama sa. Artista a povestit totul in exclusivitate la Antena Stars și spune ca a trecut prin momente șocante, dupa ce s-a intors din concediu.

- Casnicia lui Ilie Nastase cu Brigitte a fost una plina de situații dificile, iar divorțul era iminent. Vedeta a marturisit in ce relații a ramas cu fostul jucator de tenis dupa desparțire. Astazi, 19 iulie, Ilie Nastae implinește varsta de 79 de ani. Fostul mare jucator de tenis a fost casatorit de…

- Vica Blochina are un baiat in varsta de 14 ani cu Victor Pițurca și relația cu fiul ei este una foarte buna. Edan prefera acum sa stea mai mult cu tatal sau și refuza sa mearga in vacanța cu mama lui. Pentru ca Victor Pițurca sa recunoasca copilul, Vica Blochina a luptat enorm, pentru ca și-a dorit…

- Iubirea a invins. Oana Roman și Marius Elisei au depașit problemele din casnicie. Cu toate astea, vedeta pleaca in vacanța fara soțul ei. Vedeta a spus, in direct, la Antena Stars, care este motivul pentru care a luat aceasta decizie.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Anamaria Ferentz a dezvaluit care este motivul pentru care iubitul ei nu a insoțit-o in vacanța cu familia. Vedeta a fost plecata intr-o vacanța, insa iubitul american nu a putut sa fie alaturi de ea.

- Vacanța in cele mai frumoase destinații din Italia nu a fost lipsita de incidente nedorite pentru Larisa Udila. Vedeta le-a marturisit fanilor ei ca a ajuns sa planga in hohote la plecare din Portofino, in timpul unor momente de coșmar pe care le-a trait alaturi de soțul ei.

- Prin telefon, in exclusivitate la Antena Stars, Bianca Pop a facut dezvaluiri despre o petrecere la care a participat. Vedeta spune ca acolo a cantat și Adrian Minune, cu care a și stat la masa, iar ea este dezamagita ca a fost jefuita. Iata cum s-a intamplat totul.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Roman a marturisit in ce țara nu se duce niciodata in vacanța din placere. Vedeta a ținut sa precizeze ca il acel loc a avut parte de experiențe nu tocmai placute. Ce a dezvaluit partenera de viața a lui Marius Elisei.