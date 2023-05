Stiri pe aceeasi tema

- Emilia Popescu revine in aceasta toamna pe micile ecrane cu un rol savuros in prima comedie romantica romaneasca Lasa-ma, imi place! Camera 609 de la Antena 1. Emilia Popescu va face cuplu cu partenerul sau de scena de la Teatrul National, actorul Mihai Calin, in povestea presarata nu doar cu sare și…

- Un nou personaj isi face simtita prezenta in serialul Lia – Soția soțului meu, de la Antena 1. Este vorba despre fotograful Nae, interpretat de catre actorul de film, teatru și televiziune Marian Ralea. Telespectatorii il vor putea urmari in fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1.